32 طفلاً ضحية قصف الحوثي على مديرية الغيل

المصدر: الجوف - سبأنت

استشهد وأصيب ما لا يقل عن 32 طفلاً بقصف ميليشيا الحوثي الإيرانية على مديرية الغيل بمحافظة الجوف خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى 11 يناير الجاري. وأوضح عدد من قيادات المحافظ في مؤتمر صحفي عقدوه أمس بمكتب حقوق الإنسان بالمحافظة ومنظمة الجوف للحقوق والحريات، أن عدد الشهداء من الأطفال 7، و25 جريحاً.

ودعا وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي في المؤتمر الصحفي، مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى زيارة المحافظة للاطلاع على جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين. كما طالب المؤتمر الصحفي المنظمات الإنسانية بمغادرة مربع الصمت والإدانة إلى التدخل الفاعل والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيا في محافظة الجوف.