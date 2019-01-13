الشرعية تسيطر على مواقع عدة في صعدة والجوف

المصدر: عدن، صنعاء - البيان، وكالات

أحكم الجيش اليمني سيطرته على عدد من المواقع في صعدة والجوف والضالع، فيما لقي قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران حتفه، مع عدد من عناصره عبر عملية نوعية نفذها الجيش اليمني في جبهة «الصِّلو» و«دِمْنة خْدير» جنوب شرقي محافظة تعز، بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية.

وأحكمت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، وتوغلت أكثر من خمسة كيلومترات اتجاه برط العنان في الجوف، وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية السادسة بالجوف، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية الحشوة بين صعدة والجوف، بينها مناطق القذاميل التابعة لمديرية الحشوة لصعدة، وتوغلت أكثر من خمسة كيلومترات من اتجاه برط العنان في الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد هادي العملسي، أن تحرير هذه المواقع جاء عقب توغل قوات الجيش أكثر من خمسة كيلومترات في معركة السد في هضبة برط العنان، وصولاً إلى مناطق القذاميل في الحشوة بصعدة، بعد معارك عنيفة بين الجيش وميليشيا الحوثي الإيرانية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد العملسي، أن المعارك ضد ميليشيا الحوثي مستمرة منذ يومين، في جبهة برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، ومديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة، وأن قوات الجيش الوطني تتقدم بخطى واثقة لتضييق الحصار على الميليشيا.

وفي الضالع وسط اليمن، استكملت قوات الجيش تأمين سلسلة جبلية ممتدة بين الأثلة ومنطقة مضروح غرب مدينة دمت.

إحباط

وفي تعز، تمكنت قوات الأمن مسنودة بقوات الجيش اليمني من إحباط عملية إرهابية لعناصر تخريبية، وتمكنت من قتل المطلوب الأمني رقم واحد في المدينة المدعو أسامة صلاح محمد رسام الشميري الملقب بـ«الفرفور»، بعد مقاومته للحملة المشتركة من اللواء الخامس حرس رئاسي وشرطة أمن تعز على منطقة وجود الإرهابي في سائلة الهندي، بتعز.

إلى ذلك لقي قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران حتفه، مع عدد من عناصره عقب معارك ضارية مع قوات الجيش الوطني في جبهة «الصِّلو» و«دِمْنة خْدير» جنوب شرقي محافظة تعز، بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية، السبت. وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش اليمني تمكنت في عملية نوعية من قتل أحد قيادات ميليشيات الحوثي الميدانية في جبهة دمنة خدير مع 4 من مرافقيه، وجرح 6 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار. وأوضح المصدر أن قوات اللواء استدرجت عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل إلى مواقع في «جبل حيران» الاستراتيجي المحاذي لمديرية خدير قبل أن تباغتهم بهجوم عنيف.