بومبيو: علاقتنا مع السعودية أساس لأمن المنطقة

المصدر: عواصم-وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في حديث خاص لقناة «العربية» أن علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها مؤكداً أن الانسحاب الأمريكي من سوريا «تغيير تكتيكي» لا يؤثر على مجابهة إيران.

وعن قضية مقتل جمال خاشقجي، قال بومبيو: «نريد أن تتم محاسبة المتورطين في القضية» موضحاً أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشار إلى أن «العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها في قضية خاشقجي». وأكد بومبيو أن «السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة وسنستمر في شراكتنا» مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط: «نقول للشركاء إننا لن نغادر المنطقة». وأضاف: «نريد تحالفاً وقوة عربية قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة على اختلافها». وأكد أن «تدمير داعش أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا».

وفي الملف الإيراني، قال بومبيو: «يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول». وأضاف: «على الشعب الإيراني أن يدرك أننا نريد له الحياة الكريمة»، وتابع: «نريد أن نسمع أصوات الشعب الإيراني». وصرح بأن «قمة بولندا ستتطرق لعدة ملفات على رأسها الملف الإيراني».

تغيير تكتيكي

وفي تصريحات صحافية،قال إن انسحاب قوات بلاده من سوريا هو «تغيير تكتيكي» لا يؤثر على مجابهة أنشطة إيران الإرهابية،مضيفاً إنه متفائل من إمكانية تحقيق «نتائج جيدة» تحمي السوريين الأكراد بعد أن تحدث إلى نظيره التركي .

من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك إن واشنطن ستمارس ضغوطاً أكبر على إيران، مؤكداً أن إيران هي العنصر الأساسي في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الخليجيين، وأن على النظام الإيراني وقف سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة أو مواجهة ضغط اقتصادي أكبر. وأشار إلى أن إيران تنفق المليارات على دعم الموالين لها في المنطقة، وأن هناك دولاً عدة حول العالم تتصدى للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.

إصرار أمريكي

من ناحية أخرى، أكد هوك أن واشنطن مصممة على إلحاق الهزيمة بداعش، مضيفاً أن الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يمنعها من التركيز على مواجهة إيران لافتاً إلى أن إيران تعمل على مفاقمة النزاع في اليمن. وأضاف أن الولايات المتحدة دعمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن نفسيهما ضد اعتداءات الحوثيين.