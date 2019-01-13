مقتل 6 إرهابيين في سوهاج المصرية

المصدر: القاهرة-البيان، وكالات

قُتل ستة إرهابيين بمحافظة سوهاج جنوبي مصر، فجر أمس، بعد أن تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية، أن العمليات التمشيطية التي يقوم بها قطاع الأمن، كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية، بدائرة مركز شرطة جهينة (حوالي 450 كيلومتراً جنوب القاهرة)، واتخاذهم من خور جبلي مأوى، تم مداهمته.

وتابع البيان أنه «حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية».

مخطط عدائي

بدوره، أكد التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، مقتل الإرهابيين الستة، جاء في إطار جهود وزارة الداخلية، لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر المتشددة الهاربة، والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وحسب التلفزيون «اضطلع قطاع الأمن الوطني، بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية، بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية، خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق، لتنفيذ مخططاتهم العدائية».

وكشفت تلك العمليات، عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية، بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي، بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم، بعيداً عن الرصد الأمني، قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأشار إلى أنه «تم مداهمة الوكر، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية».

ولفت إلى العثور بحوزتهم على ست بنادق، وكمية من الطلقات، وعبوة ناسفة، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية.