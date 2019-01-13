آلاف الفلسطينيين يطالبون باستعادة الوحدة الوطنية

المصدر: رام الله، غزة - وكالات

شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات حاشدة في رام الله وغزة، مطالبين بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية. وجاب المشاركون بالمسيرة شوارع مدينة رام الله وغزة ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات تؤكد على ضرورة الوحدة وإنهاء الانقسام.

ودعت فصائل فلسطينية، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وحركة حماس إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني القائمة منذ 2007، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال ستة شهور.

وشارك المئات من أنصار فصائل اليسار الفلسطيني في تظاهرة تم الدعوة لها للإعلان عن انطلاق التجمع الفلسطيني الذي يجمع خمسة فصائل، وهتف المشاركون في التظاهرة «يا عباس ويا حماس وحدتنا هي الأساس».

وأعلنت خمسة فصائل رئيسة في منظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي، عن تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني داخل منظمة التحرير، ويضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحركة المبادرة الفلسطينية، كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير، وعلى المستوى الشعبي من أجل بناء كتلة شعبية متنامية تساهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

وطافت التظاهرة وسط رام الله في الضفة الغربية تتقدمها قيادات الفصائل الفلسطينية الخمسة، إضافة إلى شخصيات سياسية مستقلة. وحملت قيادات الفصائل الخمسة لافتة عملاقة كتب عليها «نعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني».