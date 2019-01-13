مؤتمر دولي لدعم اليمن في فبراير

المصدر: عدن - وكالات

عقد محافظ البنك المركزي اليمني، د. محمد زمام، أمس، اجتماعاً لمناقشة النتائج الإيجابية التي حققتها عمليات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار للدفعات السابقة خلال العام الماضي 2018م، والتي تم تنفيذها بمبلغ إجمالي 314 مليون دولار، وكان نصيب القمح منها 61%، والأرز 20% من إجمالي المبلغ المذكور.

وكشف زمام أن الأمم المتحدة تعد حالياً لتنظيم مؤتمر دولي لمساعدة اليمن في مطلع شهر فبراير المقبل، كما تجري ترتيبات الإعداد للمباحثات الخاصة بتحويل مبالغ المنظمات الدولية والدول الداعمة لليمن عبر البنك المركزي اليمني بمقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.ولفت زمام إلى أن إحاطة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك،لمجلس الأمن الدولي تطرقت إلى طلب الدول والمنظمات بضرورة التدخل بضخ مبالغ بالعملات الأجنبية للبنك المركزي.