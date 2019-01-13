الجيش يسقط ثالث طائرة مسيرة للحوثيين

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تمكنت قوات الجيش الوطني، أمس، من إسقاط ثالث طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية، في جبهة مران غربي محافظ صعدة شمالي البلاد.

وأسقطت ألوية العروبة، الأسبوع الماضي، طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيا في الجبهة ذاتها. وتبين بعد فحص حطام الطائرات التي كانت تحمل متفجرات، أنها إيرانية الصنع، وكانت تهدف لاستهداف مواقع الجيش في الجبهة.

وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، تقدمها في جبهة مران، وسط تهاو مستمر في صفوف الميليشيا الحوثية، التي تتكبد خسائر كبيرة في العدد والعدة. وفيما كانت الميليشيا هاجمت احتفالاً في قاعدة العند الجوية بطائرة مسيرة الأمر الذي وجد إدانة دولية وإقليمية واسعة تواصل في الوقت ذاته ارتكابها المجازر بحق المدنيين العُزل في عدد من المحافظات اليمنية، وخصوصاً عقب كل هزيمة تتكبدها في معاركها من الجيش الوطني.