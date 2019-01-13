وفاة خمسيني تحت التعذيب في معتقلات ميليشيا الحوثي

المصدر: صنعاء - وكالات

توفي يمني مختطف في أحد معتقلات ميليشيا الحوثي الإيرانية، بالعاصمة صنعاء، جراء التعذيب الذي تعرض له، خلال فترة اختطافه. وذكرت مصادر حقوقية لـ «سبتمبر نت» أن المواطن علي جارالله العمري (55 عاما)، توفي جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له على يد الميليشيا في السجن المركزي بصنعاء.

وأفاد أحد أقارب الضحية، أن الميليشيا أبلغت نجل العمري أن والده يتلقى العلاج في المستشفى العسكري بصنعاء، وطلبت منه الحضور إلى المستشفى. وأكد انه عند وصول أسرة الضحية إلى المستشفى، تفاجأت بأنه متوفي، وتظهر عليه أثار تعذيب شديد. وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت (العمري) قبل ستة أشهر من إحدى النقاط التابعة لها في مدينة رداع، ونقلته إلى السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.