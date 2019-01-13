مسيرة في لبنان تطالب بالحق في الصحة والعمل والحياة

المصدر: بيروت - د.ب.أ

تجمع عشرات من نشطاء المجتمع المدني في لبنان أمس أمام وزارة العمل في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وانطلقوا في مسيرة نحو وزارة الصحة، تحت شعار «كلنا متضررون يعني كلنا مسؤولين» وطالبوا بالحق في الصحة والعمل والحياة.وكان الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد قد دعا قبل أيام في مؤتمر صحافي كل اللبنانيين للنزول إلى الشارع الأحد في كل المحافظات من أجل الإنقاذ والتغيير وبناء الحركة الشعبية الوطنية العابرة للطوائف والمناطق.

كما دعا سعد اللبنانيين للمشاركة في التظاهرة المركزية في بيروت الأحد المقبل.