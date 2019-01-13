3 أعضاء في «الرئاسي» يتهمون السراج بقيادة ليبيا إلى المجهول

المصدر: طرابلس- وكالات

أصدر 3 من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي هم أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبدالسلام كاجمان بياناً، أمس، موجهاً إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اتهموه فيه بقيادة البلاد نحو مجهول قد يؤدي إلى صدام مسلح من جديد.

وذكر الأعضاء الثلاثة في بيانهم السراج بأسباب وظروف إبرام الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، الذي انبثق منه المجلس الرئاسي، مؤكدين أن الاتفاق كان أداة للحل بهدف إنهاء الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات، ومن ثم توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الحقيقية لأي حكومة وطنية يهمها مصلحة ليبيا وشعبها.

ونوه الأعضاء بأن هذه الأهداف تمثلت في محاربة الإرهاب ورفع المعاناة عن الليبيين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتأسيس لدولة المواطنة، من خلال رعاية وحماية الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وفق قواعد دستورية متينة.

واعتبر أعضاء المجلس الرئاسي الليبي الموقعون على البيان أن هذه الأهداف المذكورة أعلاه، التي تم التأكيد عليها في متن الاتفاق السياسي وملاحقه لم تتحقق، بسبب سياسات السراج غير المدروسة، وتصرفاته غير المسؤولة واستئثاره وانفراده بالقرارات المهمة والمصيرية، متجاهلاً فكرة الشراكة والوفاق نفسها، وفي تغييب تام لكل الأطراف الليبية الرسمي منها والفعلي، وعلى رأسهم أعضاء المجلس الرئاسي من نواب ووزراء دولة.