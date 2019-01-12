التحالف الدولي يبدأ الانسحاب من سوريا

المصدر: عواصم – وكالات

أعلن التحالف الدولي، أمس، بدء الانسحاب من سوريا، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية المنتشرة في مناطق عدة شرق وشمال البلاد.

بينما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» قولهما إن عدد القوات الأمريكية قد يزيد فعلياً بشكل طفيف في سوريا، من أجل المساهمة في تأمين العملية النهائية للانسحاب.

وقال الناطق باسم التحالف شون راين في بيان: «بدأت قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سوريا». وقال الكولونيل شون رايان إن التحالف «بدأ عملية انسحابنا المدروس من سوريا. حرصاً على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات».

في الوقت ذاته، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي بدأ سحب معدّات من سوريا، لكن مسؤولين أمريكيين قالا أمس، لـ«نيويورك تايمز»: إن أمريكا بدأت سحب بعض معداتها العسكرية وليس القوات.

وفيما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن روسيا قالت أمس إن لديها انطباعاً بأن الولايات المتحدة تريد البقاء في سوريا، أكدت ماريا زخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، أهمية الحوار بين الأكراد والحكومة السورية.

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التحالف الدولي يعلن بدء الانسحاب من سوريا