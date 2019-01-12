قرقاش يدعو مجلس الأمن لردع الحوثيين

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

دفعت ميليشيا الحوثي الإيرانية اتفاق السويد إلى حافة الهاوية بمجموعة خروقات بلغت 464 منذ بدء تنفيذه بحسب تقرير حكومي يمني.

وفيما أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العملية السياسية هي الأمل الوحيد لليمن، كشفت مصادر رسمية يمنية عن دور قطر في دعم وتمويل ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى في عمليات التخريب والهجمات بالمناطق المحررة في اليمن.

ونشر قرقاش أمس عدة تغريدات على موقع «تويتر»، قال فيها إنه يتعين على مجلس الأمن إدانة الموقف المتعنّت من جانب الحوثيين واستراتيجيتهم الرامية إلى تقويض اتفاق ستوكهولم، داعياً المجلس إلى الضغط عليهم وعلى أعوانهم الإيرانيين كي يمتثلوا لقرار الأمم المتحدة رقم 2451.

وبالتزامن، دانت الخارجية الأمريكية هجوم ميليشيا الحوثي على قاعدة «العند» في لحج، فيما وجهت الشرعية اليمنية انتقادات لاذعة للمبعوث الأممي، لموقفه من الهجوم الإرهابي الذي يسهم في تمادي الميليشيا بخروقاتها.

من ناحية أخرى، هز انفجار عنيف، مساء أمس، مصافي عدن، واندلع حريق ضخم في أحد الخزانات. وقال مسؤول في المصفاة، ويسعى الدفاع المدني إلى محاصرة الحريق وعدم توسعه إلى الخزانات المجاورة.

اقرأ أيضاً:

قرقاش: اتفاق السويد في خطر

التحالف يدمر مركز تحكم في الطائرات المسيرة