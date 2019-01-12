عائلات ضحايا ثورة تونس ينفذون وقفة احتجاجية

المصدر: تونس - وكالات

نفّذ عدد من عائلات ضحايا الثورة، أمس، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بنشر القائمة النهائية للشهداء والجرحى. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى الإسراع بنشر القائمة، مطالبين رئيس الحكومة بالابتعاد عن سياسة المماطلة ونشر القائمة يوم 14 يناير نظراً لرمزيته التاريخية.

وأعرب الناطق باسم العائلات عن الأمل في أن «يفي رئيس الحكومة بوعده المتعلّق بنشر القائمة بالرّائد الرّسمي في أقرب الآجال ودون ضغوطات». وأكد أنّ العائلات توجّهت إلى جميع المسؤولين والفاعلين، من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة ومجلس نواب الشّعب والاتحاد العام التونسي للشّغل وعدد من المؤسّسات الدّستورية ومختلف مكونات المجتمع المدني ذات الصّلة، للتّعريف بملف شهداء وجرحى الثّورة والمطالبة بنشر القائمة النّهائية.