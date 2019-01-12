القبض على 75 متهماً في قضايا أمنية بالسعودية

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أنها تمكنت خلال الـ 27 يوماً الأخيرة من إلقاء القبض على 75 متهماً ليرتفع عدد المسجونين في قضايا تمسّ أمن الدولة إلى 5402 موقوف.

وكشفت بوابة «نافذة تواصل» الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل المقبوض عليهم خلال الـ 27 يوماً الأخيرة في قضايا تمسّ أمن الدولة بالمملكة والذين بلغ عددهم 75 متهماً، وذلك في الفترة من 13 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب «نافذة تواصل»، فإن المقبوض عليهم معظمهم من المواطنين السعوديين وعددهم 54 متهماً، من بينهم المطلوب عادل جعفر تحيفة الذي ألقي القبض عليه في العملية الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية بالقطيف (شرق المملكة) فجر الاثنين الماضي، وفقاً لما نشرت الصحف السعودية أمس.

وتضمنت قائمة المقبوض عليهم - طبقاً لما نشر على موقع النافذة - «تسعة يمنيين وثلاثة سوريين وباكستانيين وإثيوبيين، بالإضافة إلى متهم واحد من كلٍّ من البحرين والعراق والمغرب ونيجيريا والسودان، إضافة إلى الـ 54 سعوديا ليكون العدد 75 متهماً».

وأظهرت النافذة «إجمالي عدد الموقوفين حتى يوم الثلاثاء الماضي بلغ 5402 موقوف منهم من لا يزال رهن التحقيق ومنهم من تجري محاكمته ومنهم من يقضي محكوميته».

وتمكّن «نافذة تواصل» الموقوفين وذويهم من التواصل الآمن فيما بينهم والاطمئنان على أحوالهم وتجاوز عامل الوقت والمكان بكل يُسر، عبر قنوات اتصال حديثة، كما نشر على موقع الصفحة الرسمية للوزارة.