روسيا تتّهم «بي بي سي» بنشر أفكار «داعش».. والشبكة تنفي

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

اتّهمت السلطات الروسية هيئة الإذاعة البريطانية بنشر أفكار تنظيم داعش، مؤكّدة أنّها تراقب «باستمرار» برامج «بي بي سي» في إطار تحقيق فتحته بحقّها وسط توتّرات شديدة بين موسكو ولندن.

وقالت الهيئة الروسية المنظّمة لوسائل الإعلام «روسكومنادزور» في بيان إنّه «تمّ رصد مضمون ينشر الأفكار العقائدية لتنظيمات إرهابية»، مشيرةً إلى أنّ الأمر يتعلّق بـ«اقتباسات» لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وأضافت أنّه «يجري التحقّق ممّا إذا كان هذا المحتوى يستوفي معايير القانون الروسي ضد التطرّف».

وأكدت الهيئة الروسية الخميس أنها «تراقب بشكل دائم برامج بي بي سي وورلد نيوز التي تُبث في روسيا». وأشارت إلى أن الإجراءات الرقابية ستُجرى بين 14 و31 يناير للتحقّق من أن ناشر قناة بي بي سي وورلد نيوز في روسيا يحترم قوانين المرئي والمسموع.

من جهة أخرى، أمهلت الهيئة «بي بي سي» حتى 16 يناير كي تزودّها بمستندات تثبت أنها تحترم القانون الروسي لناحية الحدّ من حصة الكيانات الأجنبية في رأس مال وسائل الإعلام التي تبثّ في روسيا. من جهتها أكّدت «بي بي سي» في بيان أنها «تمتثل تماماً لقوانين وأنظمة كل دولة تعمل فيها بما في ذلك روسيا». وقال متحدّث باسم القناة: «نحن دائماً مستعدون لتقديم معلومات إضافية بشأن تغطيتنا بناء على طلب الهيئة المناسبة».