مقتل 11 مسلحاً في عملية للجيش المصري بسيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

قصفت القوات الجوية المصرية مجموعة من المسلّحين بينما كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية إرهابية بمحيط قرية الروضة بمدينة بئر العبد في سيناء، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية عن تقارير عسكرية مصرية.

رصد مسلّحين

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن قوات الجيش تمكنت من رصد تحرك مسلّحين على بعد 11 كم خلف قرية الروضة داخل العمق الصحراوي، وعلى الفور وجّهت القوات طائرة بدون طيار لاحقت سيارة «كروز» يستقلها 7 مسلحين بحوزتهم مدفع «غرانوف» ودراجتان ناريتان يستقلها 4 مسلّحين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية، وقصفت الطائرة الموكب بصواريخ موجهة ودمرت السيارة والدراجتين ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً.

وكانت القرية ذاتها شهدت منذ عام هجوماً على مسجد الروضة، وأسفر الاعتداء عن سقوط 305 قتلى و128 مصاباً، وكان أكثر الحوادث الإرهابية دموية في تاريخ مصر.