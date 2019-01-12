نائب الرئيس اليمني: استعادة الدولة هدف لوقف تدخلات إيران

المصدر: عدن - وكالات

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن هدف استعادة الدولة والشرعية لا رجوع عنه باعتباره الطريق الأمثل لأمن البلاد واستقرار المنطقة ووقف تدخلات إيران ودعمها للميليشيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لنائب الرئيس اليمني برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالله النخعي؛ للاطلاع على المستجدات وتفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي لعرض عسكري في قاعدة العند الجوية، أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.

ولفت إلى أن الحادثة تهدد الأمن والسلم الدولييْن وتمنح اليمنيين والأشقاء والأصدقاء القناعة والإصرار على ضرورة قطع دابر ميليشيا الإرهاب الحوثية وإخضاعها لقوة الدولة وسلطة النظام والقانون.

يأتي ذلك في وقت أعرب فيه مارتن غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن، مساء الخميس، عن قلقه من تصاعد العنف الذي جرى في اليمن. وجاءت تصريحات المبعوث الأممي في أعقاب الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف، صباح الخميس، قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج، بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وأكد مجلس الوزراء اليمني أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام محك واختبار حقيقي لجديتهما وقدرتهما على وقف هذا الصلف والتعنت الحوثي ومن يقف وراءه، وذلك باتخاذ أفعال جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات تهدئة. وقال المجلس في بيان صحفي إن تساهل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي مع الميليشيا المتمردة، وعدم الجدية والحزم في تنفيذ قراراتها الملزمة، شجعها على التمادي في نهجها العدواني والوحشي وتهديدها للأمن الإقليمي.