خالد بن سلمان: سندعم اليمن بكل ما يحتاجه

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية سيستمر في دعم الأشقاء اليمنيين حتى تخليصهم من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: «رغم قيام الحوثيين بإحراق المواد الغذائية واستخدام سياسة التجويع في عدوانهم على الشعب اليمني الأبيّ، سيستمر التحالف بقيادة المملكة في دعم أشقائنا في اليمن بكل ما يحتاجونه حتى تخليصهم من قبضة الميليشيا الإيرانية الإرهابية وعودة اليمن إلى حضن العروبة».