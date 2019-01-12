اشتباكات عنيفة بين قيادات حوثية في إب

المصدر: إب - وكالات

لقي شخصان مصرعهما وجرح آخران في اشتباكات اندلعت بين قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي في مديرية السبرة شرق محافظة إب.

وقالت مصادر في المديرية إن الاشتباكات اندلعت بين القيادي الحوثي إياد الأبيض، وفصيل حوثي آخر، سقط فيها قتلى وجرحى.

وأضافت أن هجوماً استهدف نقطة الذنبة بمديرية السبرة التابعة للقيادي الأبيض، بعد يوم من مقتل اثنين من ميليشيا الحوثي في منطقة مشيرعة بالسبرة، إثر خلافات حادة تعصف بالانقلابيين في المحافظة. وأكدوا أن الاشتباكات سببها خلافات على الجبايات المالية التي تفرضها النقاط الحوثية على المسافرين على امتداد خط (إب ـ قعطبة ـ الضالع)، وحصة كل طرف منها وأحقيته بمكان نفوذها.