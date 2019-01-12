الميليشيا تختطف عسكريين سابقين

المصدر: عدن - وكالات

اختطفت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران 5 ضباط سابقين من القوات الجوية اليمنية من منازلهم في العاصمة صنعاء، واقتادتهم إلى جهات مجهولة، حسبما قالت مصادر محلية. وأوضح أحد المصادر أن «5 ضباط من القوات الجوية أحدهم برتبة عميد يدعى محمد المطري، اختطفوا ليلة الخميس، من منازلهم في صنعاء، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة من دون معرفة الأسباب».

وأضاف المصدر أن «الضباط كانوا يعملون في القوات الجوية اليمنية حتى انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة عام 2014، ليغادروا إلى منازلهم ويرفضوا الانصياع لتوجيهات الميليشيا والعودة للعمل لصالحها رغم المغريات والتهديدات المستمرة». ولفت إلى أن «الميليشيا الحوثية تعتقد أن لدى بعض الضباط الذين تم اختطافهم معلومات عن مخازن سرية تتبع القوات الجوية لم تكتشفها الميليشيا حتى اليوم، قد يضم أحدها صواريخ مخصصة لإسقاط الطائرات المقاتلة، كان اليمن قد اشتراها من روسيا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح».