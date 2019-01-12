وفاة 5 أشخاص وإصابة 6 في حادث مروري بالسعودية

المصدر: سبق

تسبب حادث مروري مروع في السعودية مساء أمس الجمعة في وقوع 11 حالة ما بين وفيات وإصابات.

ونقلت صحيفة "سبق" الألكترونية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري قوله: إن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء الجمعة عن حادث تصادم على طريق "صمخ الحفيرة" عند الساعة 19:57 مساءً، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية، حيث وجد في الحادث 6 إصابات مختلفة و5 وفيات.

وأضاف الشهري: تم نقل أربع إصابات منها 3 إصابات حالتهم حرجة عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالله ببيشة، وحالتان نقلتا عن طريق فرق من جهات أخرى مشاركة في الحادث، وجرى نقل الوفيات عن طريق الشرشورة، وهلال عسير يتقدم لذوي المتوفين بأحر التعازي متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.