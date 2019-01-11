1390

تمتلك جزيرة سقطرى اليمنية نباتات تكاد لا توجد إلا على ظهرها فقط، لا يوجد لها مثيل. على سبيل المثال يوجد 1390 نوعاً من الزهور التي تتميز عن مثيلاتها في جميع أنحاء الكرة الأرضية برقتها وجمالها.

يبرز جمال الجزيرة في حياة العزلة التي تعيشها بعيداً عن أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ما أدى إلى مستوى فريد وغير مألوف من الاستيطان الحيوي على الجزيرة، إضافة إلى وجود أنواع من الزهور تختلف كثيراً عن الشكل التقليدي الذي نعرفه، مثل: (زهرة الببغاء والبطة والقرد والنمر) وغيرها من بديع أشكال الزهور. إضافة إلى ذلك فإن البعثات العلمية والسياحية تستهوي تصوير الحياة الطبيعية في سقطرى بشكل رئيسي.

جدير بالذكر، أنه تم تصنيف الجزيرة كأحد مواقع التراث العالمي عام 2008، ولقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم. نظراً للتنوع الحيوي الفريد والأهمية البيئية لهذه الجزيرة وانعكاسها على العالم.

54 %

تتسع ظاهرة عمالة الأطفال في قطاع غزة سنة بعد أخرى منذ عشر سنوات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والحصار الإسرائيلي المشدد. وبحسب إحصائية أصدرتها جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي في غزة، فإن ظاهرة عمالة الأطفال لمن هم دون سن الخامسة عشرة ازدادت معدلاتها في غزة خلال الآونة الأخيرة، لتصل إلى أكثر من 54 في المئة.

وهناك بعض الأطفال الذين يعملون مقابل أجر فينزلون إلى السوق ليعملوا كأجراء في بسطات الخضر أو في بيع السمك، وعادة ما يشغلّهم أقرباؤهم لمساعدتهم على توفير بعض المال الذي يقتنون به حاجيات العائلة أو يوفرون به مستلزمات الدراسة.

ويرى أخصائيون أنه بجانب الأطفال الذين اختاروا العمل بمحض إرادتهم، هناك عدد كبير من الأطفال الذين يجبرون على العمل تحت ضغط الأسرة، وهذا يشكل خطراً نفسياً على الأطفال الذين يحتاجون إلى اللعب والاستمتاع بإجازاتهم الصيفية.

14 %

يعتبر عمل النساء اللواتي يشكلن 57 في المئة من عدد سكان العراق، معيباً إجمالاً. وحسب الأمم المتحدة، فإن 14 في المئة فقط من العراقيات يعملن أو يبحثن بنشاط عن عمل، في مقابل 73 في المئة من الرجال. ولا تشكل النساء إلا 2 في المئة من نسبة موظفي القطاع الخاص.

ويلفت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي إلى أن «هناك منحة مالية مخصصة للمحافظة تقدر بمليار دولار، سنستخدمها لوضع برامج لدعم قطاع الشباب». ويضيف «سنمنح قروضاً لهم تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار (بين 3700 و7300 دولار) تشجيعاً للحرف والمهن الصغيرة»، مشيراً إلى أن هذه القروض ستشمل الشبان والشابات.

10

أمبيفالي أشهر منتجعات لونافلا.. ويحتاج مرتادوه إلى الحجز قبل موعد الوصول بمدة لا تقل عن 10 أيام. هذا المنتجع السياحي الذي يعتبر الأفضل في الهند، وهو مخصص للصفوة فقط، هو مزار لكل رجال الحكومة والفنانين الذين يرغبون في الراحة والخصوصية، وتعتبر زيارته حلماً لكل الشعب الهندي. وبصرف النظر عن أسعاره المرتفعة، إلا أن هناك شروطاً خاصة لأي زائر يرغب في تمضية ليلة واحدة في أمبيفالي، أهمها الشكل العام ووجود سيارة خاصة للوصول إلى المدينة، بالإضافة إلى الحجز مسبقاً عن طريق الإنترنت وكتابة تفاصيل كمهنة النازل ومهنة المرافقين حتى يضمن مسؤولو المدينة المستوى الاجتماعي والثقافي لنزلائهم، وعلى الرغم من تلك الشروط إلا أن الحصول على غرفة في أمبيفالي.