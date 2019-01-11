الغانم: العلاقة التاريخية السعودية الكويتية ليس لها مثيل في العالم

المصدر: الكويت - واس

استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم بمقر المجلس وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الكويتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي الذي يزور دولة الكويت حالياً.

وعدّ رئيس مجلس الأمة الكويتي العلاقة التاريخية السعودية الكويتية بأن ليس لها مثيل في العالم أجمع، من حيث الخصوصية والروابط المشتركة، والتكامل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الكامل بين البلدين الشقيقين.

وأشار الغانم إلى أن الشعب الكويتي لن ينسى الموقف السعودي الشجاع إبان الاحتلال الغاشم لدولة الكويت عندما فتحت المملكة العربية السعودية وأبناؤها قلوبهم قبل منازلهم لإخوانهم وأشقائهم الكويتيين.

وقال الغانم: «نحن في مجلسي الأمة والشورى حريصون على اتباع سياسة القادة، وعلى تعزيز وتوثيق وتطوير وتفعيل العلاقات الثنائية البرلمانية بين المجلسين، ويتجسد هذا الأمر في لقاءاتنا قبل بداية المحافل الدولية أو الإقليمية، والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا التي تهم البلدين، أو دول مجلس التعاون الخليجي، أو الدول العربية والإسلامية، وقد حققنا نجاحات كبيرة بفضل هذا التعاون».