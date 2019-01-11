أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممي جهود حلحلة الأزمة الليبية

المصدر: القاهرة- واس

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية والعربية المبذولة لحلحلة الأزمة في ليبيا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفي، في تصريح صحافي، أن أبو الغيط وسلامة، استعرضا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، التحضيرات والترتيبات الجارية من جانب البعثة الأممية، لتنظيم وعقد الملتقى الوطني الجامع بين الأطراف الليبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، لتشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها، بغية استكمال المسار السياسي، وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية أمام إجراء الاستفتاء على الدستور، وإتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية، على النحو الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي.