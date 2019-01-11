تركيا تستخف بالمخاوف الأميركية على حلفائها

المصدر: أنقرة، باريس- وكالات

وجهت تركيا انتقادات حادة للولايات المتحدة بخصوص تمسك الأمريكيين بحماية قوات سوريا الديمقراطية بعد الانسحاب من سوريا، وهدد وزير الخارجية التركية أن تركيا ستنفذ الهجوم على شمال سوريا ضد حلفاء واشنطن في حال «تأخر الانسحاب الأمريكي»، معبراً عن استيائه مما أسماه «أعذار سخيفة» أمريكية لتأخير الانسحاب، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة ضمان «أمن الأكراد» ووصفهم بأنهم «أفضل حلفائنا على المستوى الدولي» في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أن أنقرة ستشن هجوماً في شمال سوريا إذا تأخر الانسحاب الأمريكي. وقال في مقابلة مع شبكة «إن تي في»، «إذا تأخر (الانسحاب) مع أعذار سخيفة لا تعكس الواقع مثل +الأتراك سيقتلون الأكراد+ فسننفذ قرارنا» شن عملية في شمال سوريا. وقال جاويش أوغلو إن «تركيا ستحارب وحدات حماية الشعب سواء انسحبت الولايات المتحدة أو لم تنسحب».

ويلمح جاويش أوغلو بذلك إلى تصريحات نظيره الأمريكي نايك بومبيو الذي أكد أن واشنطن تريد التأكد من أن «الأتراك لن يقوموا بقتل الأكراد» في سوريا بعد انسحاب أمريكي.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الموقف الأمريكي الداعي إلى ضمان حماية القوات الكردية المسلحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوات الأمريكية.

موقف فرنسا

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن فرنسا ستنسحب عسكرياً من سوريا عندما يتمّ التوصل إلى «حل سياسي» في سوريا. وأكد لودريان لقناة «سينيوز» الفرنسية «نحن موجودون في العراق، وموجودون بشكل متواضع في سوريا إلى جانب الأمريكيين».

وأضاف «اليوم يعلن (ترامب) أن الانسحاب سيجري بشكل أبطأ (...) وهذا على الأرجح نتيجة الضغوط المتعددة عليه، من ضمنها الضغط الفرنسي. وتحدّث معه الرئيس (إيمانويل) ماكرون عدة مرات ويبدو أنه (ترامب) يتجه لتغيير أجده إيجابياً».

وتنشر باريس 1200 جندي في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك عبر عمليات جوية والمدفعية والقوات الخاصة في سوريا ودورات تدريبية للجيش العراقي.

كذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة ضمان «أمن الأكراد (السوريين)، أفضل حلفائنا، على المستوى الدولي» في مكافحتهم لتنظيم «داعش» والذين سيصبحون مهددين بشكل مباشر في حال الانسحاب الأمريكي.