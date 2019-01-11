بومبيو: العقوبات على طهران ستتصاعد وسنعمل لطرد آخر جندي إيراني من سوريا

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات على طهران ستزداد صرامة، مشيراً إلى أن واشنطن لن توقف جهودها لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة كما ستعمل حتى طرد آخر جندي إيراني من سوريا.

وخلال كلمة له في القاهرة، أمس، قال بومبيو إن الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط حتى هزيمة الإرهاب بالكامل، معرباً عن أمله في تأسيس تحالف يجمع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وقال إن كل دول العالم أوقفت شراء النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية. واعتبر بومبيو أن ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية تلعب دور الدمية لإيران، داعياً كل الدول الشريكة إلى مواصلة العمل لاحتواء أنشطة إيران الخبيثة.

من جهته، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»، إن «كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة. واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها».

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