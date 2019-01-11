هادي يأمر بتفعيل الجبهات في 3 محافظات رداً على هجــوم العـند الإرهـابي

المصدر: دبي، عدن - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الهجوم الحوثي الإجرامي عبر طائرة بدون طيار على قاعدة العند الجوية يكشف كل شيء عن ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «مشاورات السلام مجرد تكتيك لهم، وليس التزاماً»، مشيراً إلى حدوث 464 خرقاً لوقف إطلاق النار، تسببت في سقوط 36 قتيلاً و318 جريحاً منذ اتفاق استوكهولم. وأضاف معاليه أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف الضغوط على الميليشيا.

وأمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتفعيل جبهات القتال في محافظات صنعاء وصعدة وإب، رداً على الهجوم الإرهابي الذي نفّذته الميليشيا عبر طائرة بدون طيار إيرانية الصنع على عرض عسكري في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، في تصعيد حوثي إيراني جديد ضد جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى توسيع التهدئة بعد تنفيذ اتفاق الحديدة.

وأكد مجلس الوزراء اليمني أن تصعيد ميليشيا الحوثي هو رسائل تحدٍ سافرة للمجـــتمع الـدولي وقراراته الملزمة، ومؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي في تنفيذ أجندة داعميــها في طهران. وقال راجح بادي، الناطق باسم الحكومة اليمنية: يبدو أن اتفاق السويد يمر الآن بمرحلة «الموت السريري».



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