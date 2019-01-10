بومبيو يدعو دول الشرق الأوسط إلى التحالف في مواجهة إيران

المصدر: وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس من القاهرة دول الشرق الأوسط الى "إنهاء الخصومات القديمة" والتحالف في مواجهة ايران، في ثالث محطة من جولته في الشرق الأوسط .

وقال بومبيو إن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم، مؤكداَ أن واشنطن ستعمل بـ"الدبلوماسية" على "طرد آخر جندي إيراني" من سوريا.

وفي خطاب ألقاه في الجامعة الأميركية في القاهرة وحاول خلاله عرض استراتيجية متماسكة للرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط، قال بومبيو متوجها إلى دول الشرق الأوسط "حان الوقت لإنهاء الخصومات القديمة"، مؤكدا أن واشطن "تعمل على إقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة".

وأوضح أن هذا التحالف سيضم "دول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى الأردن ومصر".