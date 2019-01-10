الإمارات تشارك في اجتماع تحضيري للوزاري العربي الأوروبي

المصدر: القاهرة - وام

شاركت دولة الإمارات في اجتماع تنسيقي عُقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر عقده في بروكسل 4 فبراير المقبل.

مثّل الدولة في الاجتماع جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين، وذلك في إطار التحضيرات للقمة العربية الأوروبية الأولى التي تُعقد في مصر يومي 24 و25 فبراير.