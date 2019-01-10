إقرار عربي لمقترح إماراتي باعتماد التسامح محوراً فكرياً في 2019

المصدر: الرياض - وام

حظي المقترح الإماراتي القاضي باعتماد المحور الفكري لمجلس وزراء الإعلام العرب لعام 2019 تحت عنوان «دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح» بإشادة عربية، إذ أقرّ المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، خلال اجتماع الدورة العادية العاشرة في الرياض أمس، المبادرة واعتمدها.

ومثّل الإمارات في الاجتماع منصور إبراهيم المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، الذي ترأس وفد الدولة، إذ أكد أن أي جهد تقوم به وسائل الإعلام العربية في نشر وتعزيز ثقافة التسامح يستند إلى استراتيجية وطنية شاملة للتسامح، تشارك فيها جميع الأطراف المعنية.

كما يتطلب تعميق قيم التسامح والتعايش المشترك والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، من خلال التركيز على هذه القيم وخاصة لدى الأجيال الجديدة.

اقرأ أيضاً:

اعتماد المقترح الإماراتي «التسامح» محوراً فكرياً لـ 2019