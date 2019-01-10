السعودية: عملية القطيف الاستباقية انتهت بمقتل 6 إرهابيين

المصدر: أبوظبي- سكاي نيوز عربية

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، أمس عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي، وذلك إثر شنها عملية استباقية، أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين واعتقال آخر في القطيف شرقي المملكة.

وقال الناطق الرسمي برئاسة أمن الدولة: «نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف».

عملية استباقية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق قوله: «على أثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر الاثنين عملية أمنية استباقية، تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر والذي كان يتواجد بداخله 7 من المطلوبين أمنياً، وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم، والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع»، ونتج عن العملية مقتل الإرهابيين وهم عبدالمحسن طاهر محمد الأسود، عمار ناصر علي آل أبوعبدالله، علي حسن علي آل أبوعبدالله، عبدالمحسن عبدالعزيز آل أبوعبدالله، محمد حسين مكي الشبيبن، يحيى زكريا مهدي آل عمار.

إصابات

كما تم القبض على المطلوب عادل جعفر تحيفة بعد إصابته، التي نقل على أثرها المستشفى وحالته مستقرة، كما أصيب 5 من رجال الأمن إصابات طفيفة، وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى.

وأضاف الناطق أنه تم «ضبط 7 رشاشات آلية، و3 قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، وعدد 593 طلقة رشاش، وعدد 30 طلقة مسدس، وعدد 21 مخزن سلاح، وعدد 22 هاتف جوال».

وتابع: «قامت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية ضمن مهامها المساندة، برفع الآثار والأدلة المتخلفة في الموقع». وأوضح أن رئاسة أمن الدولة «إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية، الذين جعلوا أنفسهم أدوات طيعة لتنفيذ أجندات لجهات خارجية لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أمنه واستقراره».