انتصارات للشرعية على 3 جبهات في صعدة والضالع

المصدر: عدن - وكالات

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدماً على جبهتي الشامية وباقم في محافظة صعدة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية، كما تمكنت من تحرير مناطق في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع، فيما قتل 15 حوثياً خلال إطلاق فاشل لصاروخ باليستي باتجاه المملكة العربية السعودية.

ولقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مصرعهم، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة الشامية شمالي غرب محافظة صعدة. وذكر قائد سرية الهجوم في اللواء الثالث حرس حدود المقدم وديع النخلي لـ«سبتمبر نت» أن المواجهات اندلعت، عقب محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل إلى مواقع بهدف سحب جثث قتلى من عناصرها، كانوا قد لقوا مصرعهم في مواجهات سابقة من الجيش. وأكد أن قوات الجيش أحبطت، محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

في السياق، تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم عنيف لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة معقل الميليشيا الرئيس شمال اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم عنيف لميليشيا الحوثي في جبهة الشامية غربي مديرية باقم. وأضافت المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

تقدم في دمت

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مناطق في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع.

وحررت قوات الجيش، مناطق الأثله، والمعرش، وبيت الصيادي، ونجد الأبصال، بالإضافة الى جبال الظهرة، وتباب كاذية، شمالي مدينة دمت، عقب هجوم واسع نفذته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأسفر الهجوم عن مصرع 8 من عناصر الميليشيا، وجرح 6 آخرين.

واندلعت مواجهات بين قوات الجيش، وميليشيا الحوثي، في مواقع غربي المديرية ذاتها، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، في حين حاصرت قوات الجيش 4 آليات تابعة لها بما فيها من عناصر.

إطلاق فاشل

من جهة أخرى، لقي نحو 15 عنصراً من الميليشيا مصرعهم بانفجار صاروخ باليستي أثناء عملية إطلاق فاشلة بمنطقة آل الطيار بمديرية مجز بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية. وأفادت قناة «العربية» وفقاً لمصادرها، أن عناصر الميليشيا وبينهم خبراء إطلاق صواريخ كانوا يستعدون لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية لكنه انفجر فيهم عند ساعات الصباح الأولى. ويظهر الفيديو مسلحين قرب شاحنة يحملونها، ويبدو بوضوح أنها وسط منطقة سكنية مكتظة بالبيوت.

وتستخدم ميليشيا الحوثي المناطق الآهلة بالسكان، لأغراض عسكرية. وفي هذا السياق، يظهر الفيديو أيضاً أطفالاً برفقة مقاتلين حوثيين في مدرسة «بقعة بني صفوان» في الحجلة قرب صنعاء.