بادي لـ«البيان»: التفسيرات الحوثية الملتوية للاتفاق تفاقم معاناة اليمنيين

المصدر: عدن - البيان

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الشرعية في اليمن، راجح بادي، أن أي حديث عن جولة جديدة من مشاورات السلام قبل استكمال تنفيذ اتفاقات استوكهولم هو مضيعة للوقت على حساب معاناة الشعب اليمني.

وفي تصريح لـ«البيان»، قال بادي: الحديث عن أي مشاورات قادمة قبل تنفيذ اتفاق السويد مضيعة للوقت، ومحاولات لصناعة نجاحات زائفة على حساب معاناة الشعب اليمني.

وندد الناطق الرسمي باسم الحكومة الشرعية في اليمن، بما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات استوكهولم، وتقديم تفسيرات ملتوية في موقف يؤكد أنها لن تلتزم بأي اتفاقات أو مواثيق، واستمرارها في تحدي المجتمع الدولي وإطالة أمد الأزمة الإنسانية، وسرقة ونهب المواد الإغاثية وتسخيرها لمصلحة مقاتليها على حساب الجوعى من اليمنيين.

دعم الحل

وأشاد بادي بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومعه رئيس فريق الإشراف الدولي، الجنرال باترك كاميرت، من أجل إقناع ميليشيا الحوثي بتنفيذ التزاماتها.

وأكد استمرار الحكومة بدعم جهوده، وتقديم كل ما يلزم لإنجاح مهمته، ورأى أن تلكؤ الميليشيا في تنفيذ اتفاقات استوكهولم يجعلها في مواجهة المجتمع الدولي الذي كان حاضراً ومشاركاً في إبرام هذه الاتفاقات، وهو تأكيد على صواب ما قالته الشرعية بشكل دائم من أن ميليشيا إيران لا تمتلك قرارها ولا يمكن الوثوق بالتزاماتها.