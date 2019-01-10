إنزال علم كردستان من كركوك

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أفاد مصدر أمني، أمس بأن قوة من مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، أنزلت علم كردستان من مقار الأحزاب الكردية في كركوك. وكان محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، قد أصدر أمس، توجيهاً، رداً على رفع علم إقليم كردستان في مقرات حزبية بالمحافظة، فيما حذر من إثارة النعرات في المدينة.

وقال في بيان صادر عن مكتبه، إنه «يدعو أهالي كركوك الحبيبة بجميع مكوناتها، لعدم الانجرار وراء المزايدات السياسية التي لا تهتم بأمن المواطنين وخدمتهم واستقرارهم وتعمل على إثارة النعرات بين مكونات كركوك». وطالب وفق البيان «المسؤولين عن (رفع علم كردستان) بإنهاء هذا المظهر للحفاظ على الأمن»، وحملهم «مسؤولية ما حصل وما قد يحصل».

وأكد المحافظ «إصداره توجيهاً للقوات الأمنية لإعادة الأمور لما كانت عليه»، معتبراً أن «هذه الحالات تحمل مخالفات قانونية ودستورية، من بينها خرق قرارات مجلس النواب ومحكمة القضاء الإداري، ولا يمكن القبول بخرق القوانين».