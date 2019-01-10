«العالمي للتسامح» يشيد بافتتاح مسجد الفتاح وكاتدرائية في مصر

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، برسالة السلام والتسامح التي أكدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برعايته وحضوره افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في مصر الأحد الماضي، لما لها من دلالات على أهمية العيش المشترك والحوار وتقارب الأديان.

وهنأ الجروان رئيس مصر، والإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة، معتبراً أن العالم اليوم هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه المبادرات السمحاء لمواجهة التشدد والتمييز والعنف، بالحوار وثقافة التسامح والمحبة والسلام.