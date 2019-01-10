بري يطالب بتأجيل القمة الاقتصادية العربية لحين تشكيل الحكومة

المصدر: بيروت - وكالات

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر في بيروت، فيما أرجعه إلى فشل البلاد في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ونقل النائب علي بزي عن بري في لقاء، أمس، قوله: «نتيجة عدم وجود حكومة وكي لا تكون القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت هزيلة ارتأى أن يتم تأجيل القمة إلى حين تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة». وأضاف: «إن الاقتراحات الماضية لتشكيل الحكومة اللبنانية لم يكتب لها النجاح».

ويسود الإرباك حول موضوع القمة في ظل عدم تشكيل الحكومة، إلا أن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد منذ أيام، أن القمة ستنعقد في موعدها المقرر في 19 الجاري، وأن الترتيبات المتعلقة بالتنظيم جاهزة. وأكد أن عدم تشكيل الحكومة ليس سبباً لتأجيلها، لافتاً إلى أن «الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة».

أما الموضوع الآخر الذي يثير إرباك المعنيين، يتعلق بدعوة سوريا أو عدمها إلى قمة بيروت، وسط تقارير عن أن وزير الخارجية جبران باسيل يقوم بمساعٍ حثيثة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية كي يتاح للبنان دعوتها. ورغم تأكيد البعض أن لبنان يستضيف القمة ولا يدعو عليها، تحدث البعض الآخر عن أن هناك مساعي لتكون قمة بيروت قمة مصالحة مع دمشق.