الجيش اليمني يضبط عناصر إرهابية خطيرة في حضرموت

المصدر: مأرب - سبأنت

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده عبدالله مجلي، ضبط عناصر إرهابية خطيرة في وادي محافظة حضرموت إثر عملية عسكرية ناجحة نفذتها وحدات من المنطقة العسكرية الأولى بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأوضح العميد مجلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية التي نفذتها قوات الجيش بدعم من التحالف جاءت بعد رصد دقيق وعمل استخباراتي متقدم، حيث داهمت أحد المنازل في منطقة منخر بمديرية القطن بمحافظة حضرموت، كانت توجد فيه عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة.

مشيراً إلى أن قوات الجيش عثرت في وكر الإرهابيين على قذائف وعبوات ناسفة مُعدّة للتفجير وأسلحة كلاشنكوف وقناصة وأدوات تفجير عن بُعد إضافة إلى أدوات وأجهزة إلكترونية وكاميرا تصوير تستخدمها العناصر في توثيق عملياتها الإرهابية.

وأضاف أنه تم ضبط العناصر الإرهابية وبادرت الأجهزة المختصة بتحريز الأدوات التي عثر عليها بحوزة الإرهابيين، وستجري الجهات المسؤولة مهامها في التحقيق وإحالة تلك العناصر للعدالة، لافتاً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات ناجحة تنفذها المنطقة الأولى ومختلف الوحدات.