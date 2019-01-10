آل جابر: لن نسمح باستنساخ تجربة «حزب الله» في اليمن

المصدر: الرياض- وكالات

حذر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، من أن المملكة لن تسمح باستنساخ تجربة ميليشيا حزب الله الإرهابي على حدودها الجنوبية، أو أن يتحوّل اليمن إلى صومال جديد.

وقال السفير السعودي في جلسة حوارية بالرياض تحت عنوان «مستقبل اليمن، الإنسان والتنمية»: «نأمل أن تنجح المسارات السياسية، ونؤمن أن العملية السياسية هي الحل، عندما ينصاع الحوثي للحديث مع الأطراف اليمنية نحن ندعم السلام، يجب أن تكون هناك دولة، ولن نسمح بوجود حوثي على غرار حزب الله، ولن نسمح بتحوّل اليمن إلى صومال».

وأضاف في تصريحات نشرها موقع «عدن الغد»، إن جماعة الحوثيين أمام اختبار حقيقي، وهو تطبيق اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة الشهر الماضي، مشدداً على أن الجميع ينتظر انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة قريباً.

واتهم السفير السعودي جماعة الحوثيين بتدمير اليمن، ومؤسسات الدولة تنفيذاً لأجندات خارجية من النظام الإيراني، وذلك للسيطرة على البحر الأحمر وباب المندب.

وأردف: «بعد أن سيطرت المليشيا على صنعاء لم تتجه إلى مأرب القريبة، التي تحوي منشآت النفط والغاز، بل توجهت مباشرة إلى عدن البعيدة، وذلك بأوامر إيرانية للسيطرة على باب المندب الاستراتيجي».