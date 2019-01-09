مقتل واعتقال 4 إرهابيين في القطيف

المصدر: الرياض - وكالات

تمكّن رجال الأمن السعوديون من قتل اثنين من المطلوبين وإلقاء القبض على آخرين متورطين باستهداف الأمن وتعطيل مشروعات التنمية، في عملية استباقية في القطيف شرقي السعودية.

ونفّذت القوات الأمنية العملية للقبض على عدد من المشتبه فيهم لعلاقتهم بأعمال إرهابية وقعت في المنطقة الشرقية في حيي الجش وأم الحمام، إثر ورود معلومات أكدت وجود المشتبه فيهم داخل أحد المنازل. وعلى الرغم من مطالبة رجال الأمن للمشتبه فيهم بتسليم أنفسهم وإيضاح موقفهم، فإن المطلوبين بادروا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، وتم الرد على مصدر النيران وقتل اثنين من المطلوبين.

ودامت المواجهات عدة ساعات، حرص خلالها رجال الأمن على تحييد السكان عن مصادر النيران وحمايتهم من الرصاص الذي أطلقه المشتبه فيهم، قبل أن تنتهي المواجهات وتسفر عن مقتل مطلوبين واعتقال آخرين.