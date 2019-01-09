صحف سعودية وبحرينية تتعرض لهجوم إلكتروني إيراني

المصدر: دبي - البيان

قالت صحف سعودية وبحرينية، أمس، إن مواقعها الإلكترونية تتعرض لهجمات من قِبل قراصنة إنترنت مرتبطين بإيران وميليشيات الحوثي الموالية لها.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن صحيفة «عكاظ» السعودية، في بيان نشرته على حسابها بموقع «تويتر»، تعليقاً على محاولة اختراق موقعها وموقع صحيفة «سعودي غازيت»، أن «جهات خبيثة موالية لإيران تحاول اختراق الصحيفتين».

وكان من المتعذر على المستخدمين تصفح موقع الصحيفتين في ساعات الليل الفائت. وفي البيان، الذي حمل عنوان «قلعتان منيعتان في وجه الأعداء»، شدد رئيس تحرير صحيفة عكاظ والمشرف العام على صحيفة «سعودي غازيت»، جميل الذيابي، على أن حادثة ومحاولة اختراق موقعي الصحيفتين «ستزيد من إصرار هيئتي تحرير الصحيفتين على مواصلة كشف الجرائم الحوثية في اليمن».

وأكد مدير تحرير النشر الإلكتروني، سعد الخشرمي، «أن جهات خبيثة موالية لإيران حاولت عشرات المرات اختراق موقعي الصحيفتين»، مشيراً إلى أن التقنيين أوقفوا موقعي «عكاظ» و«سعودي جازيت» احترازياً.