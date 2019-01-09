رئيس الوزراء البحريني يتماثل للشفاء من وعكة صحية

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

غادر رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس، المستشفى بعد أن من الله تعالى عليه بالشفاء، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخراً.

وجدد رئيس الوزراء البحريني التقدير لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على متابعته وسؤاله واطمئنانه على صحته. وقال: «غمرني شعب البحرين بفيض حب واهتمام ماثل، ولن أنساه لهذا الشعب الكريم، فما وجدته منهم صغيراً وكبيراً، من حرص على السؤال عني والاطمئنان، كان مبعثاً للاعتزاز ودليلاً على معدن هذا الشعب الأصيل، وإن دعاء مواطنينا كان بعد الله معيناً وسبباً في ما نحن فيه اليوم من صحة، ولله الحمد».

إلى ذلك أناب رئيس الوزراء أمس، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لإلقاء خطاب الحكومة على النواب.