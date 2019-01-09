موجة صقيع تضرب بلاد الشام وتحذيرات من الأسوأ

المصدر: عواصم-وكالات

اشتدت العاصفة «نورما»، التي تضرب الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان منذ الأحد الماضي، حيث شهدت موجة صقيع تسببت في وفاة لبناني وأصيب ثلاثة آخرون جراء العاصفة، وسط توقعات أن تنخفض درجات الحرارة وسيول على معظم المناطق وثلوج على المرتفعات.

وكانت العاصفة، التي أطلق عليها في لبنان اسم»نورما«، ضربت بلاد الشام ليل السبت الأحد إثر منخفض جوي قطبي، مما أدى إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في الأيام الماضية، على أن تشهد الساعات المقبلة مزيداً من الانخفاض.

وتسببت العاصفة في لبنان في سيول بالمناطق الساحلية وتساقط كثيف للثلوج على المناطق المرتفعة، حيث أفيد بقطع طرقات عدة واحتجاز أشخاص داخل مركباتهم، الأمر الذي استدعى تدخلاً من فرق الإنقاذ، حسب ما قالت وسائل إعلام لبنانية.

ولقي لبناني حتفه وأصيب ثلاثة آخرون جراء العاصفة»نورما«التي تجتاح لبنان وتسببت في موجة من الطقس السيء بالبلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن شاباً من بلدة حومين الفوقا في جنوب لبنان توفي في حادث سير تعرض له إذ انقلبت به سيارة في محيط نهر الزهراني.

وأضافت إن حادث انزلاق سيارة على طريق عام دير ميماس - النبطية في جنوب لبنان أدى إلى سقوط 3 جرحى.

وأدت غزارة السيول، بحسب الوكالة، إلى حدوث انهيارات للأتربة شمال لبنان وجنوبه، وتشكلت البرك والبحيرات على الطرقات الرئيسية والفرعية جنوب لبنان.

وقرر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان حمادة» إقفال المدارس والثانويات والمهنيات كافة وحتى تلك التي تعتمد الدوام المسائي للنازحين، ابتداء من ظهرأمس إلى الخميس المقبل.

منخفض جوي

وفي سوريا، توقعت مديرية الأرصاد الجوية بقاء «درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة».

وتوقعت أن «يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق معظم المناطق ويكون الهطول غزيراً فوق المناطق الغربية والشمالية»، وسط تحذيرات من «تشكل السيول في المنخفضات والوديان ويكون ثلجياً فوق المرتفعات التي تزيد على 700 م وبدءاً من 500 م فوق المرتفعات الساحلية خلال ساعات المساء».

كتلة باردة

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن المملكة ستتأثر تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتحول الأجواء إلى غائمة في أغلب المناطق.

وستهطل الأمطار على شمال ووسط المملكة، وتمتد تدريجياً إلى أجزاء من جنوب وشرق البلاد، و«يكون الهطول غزيراً على فترات في شمال ووسط المملكة، يصحبه الرعد وهطول زخات من البرد، مما يؤدي إلى سيول في الأودية والمناطق المنخفضة».

وفي فلسطين، توقعت دائرة الأرصاد الجوية اشتداد العواصف فوق معظم المناطق، ويحتمل سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م فوق مستوى سطح البحر والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

تحذير

حذرت دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين المحتلة من خطر شدة سرعة الرياح وخطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن احتمال تشكل الجليد.