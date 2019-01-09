«مسام» ينتزع 31 ألف لغم حوثي في 6 أشهر

المصدر: عدن- سبأنت

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لنزع الألغام المزروعة في اليمن خلال النصف الثاني من عام 2018، من انتزاع 702 لغم مضاد للأفراد و18,895 لغماً مضاداً للآليات و811 عبوة ناسفة و11,145 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 31,635 لغماً.

وحسب إحصائيــة للمشــروع، فقد بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشــروع أكثر من 31 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في الأراضي والمــدارس والبيــوت، وحــاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلــفة راح ضحيتهــا عدد كبــير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.