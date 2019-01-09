المصدر: الجزائر- وكالات

قرر تكتل النقابات التعليمية في الجزائر العودة للاحتجاجات، بحيث تم الاتفاق على الدخول في إضراب وطني شامل ليوم واحد في 21 يناير الجاري، يكون متبوعاً بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للولايات في اليوم الموالي تنديداً لتماطل مسؤولي وزارة التربية في التكفل بمطالبهم.

وأفاد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مسعود بوديبة، عقب اختتام أشغال الاجتماع المشتر بأن اللقاء خلص إلى قرار العودة رسميا لإضراب وطني شامل ليوم واحد في 21 يناير على أن يكون متبوعا بوقفات احتجاجية.