مصر: ضبط 33 قضية تقليد أختام حكومية

المصدر: القاهرة ـ وكالات

تمكن قطاع الأمن المصري، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، بإجمالي 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف، وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وجوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة.

وجاء ذلك خلال الحملات التي شنها قطاع الأمن الوطني بمحافظات الجمهورية، التي استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة فضلاً عن فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية و لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.