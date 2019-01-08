الإمارات تشدد على أولوية التطبيق الكامل لالتزامات السويد

المصدر: البيان الإلكتروني

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش على ضرورة التطبيق الكامل لالتزامات السويد باعتبار ذلك أولوية بعيدا عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على " تويتر " : " التطورات حول الحديدة تشير إلى أن لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد، آن الأوان للعديد من المنظمات الغير حكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن. "

وأكد قرقاش أن التحالف في موقف سياسي جيد جدا وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة، مشيرا إلى أن الحوثي يكرر ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف، معتبرا أن العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي.

وشدد قرقاش على أن التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيدا عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لان ذلك لن ينفع الحوثي هذه المرة.

كما شدد على أنه ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية.