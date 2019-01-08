إحباط تهريب شحنة أسلحة تركية إلى ليبيا

المصدر: مصراتة - وكالات

نجحت سلطات الجمارك في مدينة مصراتة الليبية، أمس، في ضبط حاوية تحوي آلاف المسدسات التركية المهربة إلى داخل البلاد.

وذلك عبر حاوية يبلغ ارتفاعها 20 قدماً. وقالت سلطات الجمارك في مصراتة، في بيان إن مهربي الأسلحة التركية حاولوا التمويه لتهريب المسدسات عبر وضع بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال.

مؤكدة أن كمية الأسلحة المهربة بلغت 556 صندوقاً بواقع 36 مسدساً في كل صندوق. وكانت قوات الجيش الليبي في طبرق قد ضبطت شحنة أسلحة تركية الصنع محملة على سيارة من نوع «لاند كروزر»، بعد مطاردتها وتبادل إطلاق النار مع راكبيها. وقالت تقارير إعلامية ليبية، الخميس الماضي، إن الكتيبة 108 مشاة التابعة للجيش الليبي تمكنت من ضبط الأسلحة التركية المهربة إلى جماعات إرهابية.