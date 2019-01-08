قطر تقر بتأثرها بالمقاطعة العربية

المصدر: موسكو- وكالات

أكد السفير القطري في موسكو فهد بن محمد العطية خلال مقابلة أجراها مع وكالة «انترفاكس» الروسية، تكبد الدوحة خسائر كبيرة جراء المقاطعة العربية خاصة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، رغم ادعاء الحكومة القطرية سابقاً عدم تأثرها بالمقاطعة.

وقال العطية خلال اللقاء إنهم ما زالوا يعانون من ضرر كبير نتيجة المقاطعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطيران، حيث تم إغلاق المجال الجوي أمامهم مما اضطر شركات الطيران القطرية لاتباع مسارات أطول، فضلاً عن تعطل كثير من الرحلات جراء هذا، مشيراً إلى أن المقاطعة العربية للدوحة تكبدها ثمناً باهظاً.

ويتصدَّر توجه بنوك قطرية للاقتراض، بهدف توفير السيولة، المشهد الاقتصادي في قطر، وأظهر تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة التنمية والتخطيط القطرية، تراجع فائض تجارة قطر 14.8 في المئة في نوفمبر الماضي.

وكانت قطر، بعد إعلان المقاطعة، نفت عدة مرات دعمها وتمويلها للمجموعات الإرهابية بل تحدثت عن جهودها لمكافحة الإرهاب، في محاولة لكسب ود واشنطن بعدما أصبحت بمفردها وتعاني العزلة في المنطقة.