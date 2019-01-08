3 قواعد أميركية جديدة في العراق

المصدر: بغداد - البيان

كشفت مصادر استخباراتية عن عزم القوات الأميركية إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في العراق، مشيرة إلى وجود شركات أمنية أميركية سوف تعمل على تأهيل تلك القواعد.

وقالت المصادر إن «اجتماعاً أمنياً أميركياً عُقد قبل بضعة أيام في قاعدة k1 بمحافظة كركوك»، مبيناً أن «القوات الأميركية قررت خلال الاجتماع فتح ثلاث قواعد بالمحافظة».

وأضافت المصادر أن «القاعدة الأولى ستكون في قضاء بيجي، والثانية هي قاعدة الصينية k2، بالقرب من المصفى، الذي كان مقراً للواء 14 سابقاً»، لافتاً إلى أن «القاعدة الثالثة ستكون في معسكر الفتحة الذي كان مقراً للفوج الثاني».