«نورما» تضرب دول الشام بالصقيع والثلوج

المصدر: عواصم- وكالات

من الأراضي الفلسطينية والأردن وصولاً إلى سوريا ولبنان، أطلقت الجهات المختصة تحذيرات من عاصفة ثلجية بدأت تحرّكها اعتباراً من أمس الأحد، وذلك إثر منخفض جوي قطبي.

ففي لبنان الذي أطلق على المنخفض اسم نورما، يعمل الدفاع المدني على إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل مركباتهم على إحدى الطرق الجبلية.

وفي سوريا، طرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي.

لبنان يتأهب

سيول وبرد بالأردن وطرأ انخفاض على درجات الحرارة في الأردن، حيث من المتوقع أن «تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة في شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر..».

وتتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ومغبراً خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.